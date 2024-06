Die XANIA-Gruppe ernennt neuen CEO und erhält Miteigentümer

Zug – Die XANIA-Gruppe, die von Thomas Prajer gegründet und sich in den letzten Jahren erfolgreich als ein auf exklusives Wohnen am Zürichsee spezialisiertes Immobilienunternehmen etabliert hat, erhält mit Philipp Röthlisberger einen neuen CEO. Er wird per 1. September 2024 zur XANIA-Gruppe stossen.

Philipp Röthlisberger ist derzeit als Leiter der Projektentwicklung Zürich, Ost- und Zentralschweiz bei der Eiffage Suisse AG tätig. Zuvor bekleidete er Positionen als Geschäftsführer bei international agierenden Architekturunternehmungen sowie in leitenden Funktionen bei institutionellen Investoren, mit der Verantwortung für die Immobilienentwicklung und Führen von Portfolios mit anspruchsvollen Grossprojekten. Im In- und Ausland leitete er als Gesamtprojektleiter Grossprojekte und Immobilienentwicklungen diverser Areale mit den unterschiedlichsten Nutzungen. Philipp Röthlisberger verfügt über umfassende Erfahrung und Kompetenzen im Bereich Real Estate Management.

Zusammen mit den bestehenden Partnern David Helfenstein, Eric Tuscher, Tobias Reinhardt und Julian Massler wird sich Philipp Röthlisberger finanziell am Unternehmen beteiligen und Anteile der XANIA-Gruppe erwerben.

Philipp Röthlisberger: «Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit meinen Partnern und dem grossartigen Team von XANIA den Erfolg der Gruppe weiterzuschreiben. Die Nachfrage nach exklusivem Wohnraum im urbanen Kontext ist weiterhin hoch und unsere Projekt-Pipeline ist vielversprechend. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir auch in Zukunft qualitativ hochwertige Lebensräume schaffen, die den hohen Ansprüchen unserer Kundinnen und Kunden gerecht werden.»

Thomas Prajer, der das Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich am Markt etabliert und in dieser Zeit zusammen mit seinem Team zwölf Immobilienprojekte realisiert hat, wird sich aus dem operativen Geschäft der Gruppe zurückziehen. Künftig wird er sich auf seine Rolle bei den Investorengefässen konzentrieren und für die strategische Ausrichtung der Gruppe verantwortlich sein. (XANIA/mc/ps)

XANIA-Gruppe