Dienstleistungsumsätze sinken im Februar

Neuenburg – Die Schweizer Dienstleistungsunternehmen haben im Februar 2026 weniger umgesetzt. Damit setzt sich der Abwärtstrend nach dem Rückgang im Januar fort.

Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze sanken im Februar zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Januar lag das Minus bei 1,5 Prozent. Davor waren die Dienstleistungsumsätze noch fünf Monate in Folge gestiegen.

Der Rückgang im Februar ist insbesondere zurückzuführen auf gesunkene Umsätze in den Bereichen Rohstoffhandel (-12,4%), Schiff- und Luftfahrt (-9,6%) und Gastronomie (-1,1%) sowie auf freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (-2,9%). Höher waren die Umsätze dagegen im Grosshandel ohne Rohstoffe (+10,0%) sowie in den Bereichen Information und Kommunikation (+8,5%) sowie Beherbergungen (+3,9%). (awp/mc/pg)