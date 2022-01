Distalmotion erhält 90 Mio Dollar für Vermarktung des Chirurgieroboters Dexter

Lausanne – Distalmotion gab heute den Abschluss einer Series E Finanzierung in Höhe von 90 Millionen US Dollar bekannt, um die weltweite Vermarktung seines Operationsroboters Dexter zu unterstützen. Revival Healthcare Capital (Revival) führt die Finanzierungsrunde an, mit Beteiligung von 415 CAPITAL (415) sowie bestehenden Investoren.

Der CE-zertifizierte Dexter etabliert einen neuen Ansatz in der robotischen Chirurgie, indem er den Chirurgen zurück in das sterile Feld bringt, jederzeit direkten Zugang zum Patienten ermöglicht und dabei bewährte laparoskopische Arbeitsabläufe in das robotergestützte Setup integriert. Dieser neuartige Ansatz orientiert sich am Endnutzer und stellt den Chirurgen in den Mittelpunkt des Eingriffs. Die Handhabung des Roboters wird benutzerfreundlich gestaltet, indem Komplexität reduziert wird, während zugleich die Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ausgebaut wird.

Kombination von Laparoskopie und robotischer Chirurgie

«Um Robotik mit echtem Mehrwert zu bieten integriert Dexter das Beste aus zwei Welten: Der Laparoskopie und der robotischen Chirurgie», so Michael Friedrich, CEO von Distalmotion. «Mit Dexter wollen wir wesentliche Probleme lösen, mit denen OP-Teams im OP-Alltag konfrontiert sind. Dexter soll die robotische Assistenz salonfähig machen und in die breite Versorgung tragen, um somit den Zugang zu minimalinvasiven Behandlungsmöglichkeiten zu demokratisieren. Es freut uns sehr, dass wir nun die optimalen Partner gefunden haben, um dieses globale Ziel zu erreichen.“

Der Abschluss der Finanzierungsrunde folgt auf die ersten erfolgreichen klinischen Eingriffe von Dexter und zielt darauf ab, die kommerzielle Skalierung des Schweizer Unternehmens zu beschleunigen.

Führende europäische Krankenhäuser treiben die Entwicklung von Verfahrensrichtlinien und Schulungsprotokollen für die Roboterchirurgie mit Dexter im Rahmen von klinischen Studien und einem „Early Adopter Program“ (EAP, „Erstanwenderprogramm“) voran. Das Unternehmen wird zudem eng mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zusammenarbeiten, um einen Antrag auf Zulassung in den USA zu stellen.

Eine neue Ära im OP

„Dies ist ein grundlegend neuer Ansatz für die robotergestützte laparoskopische Chirurgie“, sagt Prof. Dieter Hahnloser, der die kolorektale Chirurgie am Universitäts Spital Lausanne leitet und 2021 den weltweit ersten Dexter-Eingriff in der Allgemeinchirurgie durchführte. Prof. Hahnloser ergänzt: „Die offene Plattform und die Möglichkeit, schnell zwischen der Standard-Laparoskopie und dem Roboter zu wechseln, geben mir ein zusätzliches Gefühl der Kontrolle und die Wahlfreiheit stets auf bevorzugte Instrumente und Techniken zugreifen zu können. Diese Vorteile und die Tatsache, dass man als ChirurgIn steril bleibt und gleichermassen direkten Zugang zum Patienten und zum Roboter hat, deuten darauf hin, dass Dexter eine neue Ära im OP einläuten wird.»

Neben der finanziellen Unterstützung wird Revival auch operative Führungsarbeit beisteuern, um das Unternehmen auf Wachstum auszurichten. Der Vorstandsvorsitzende von Revival, Rick Anderson, wird dem Vorstand von Distalmotion als Vorsitzender beitreten, während Lauren Forshey, President bei Revival, dem Distalmotion Vorstand als Beobachterin beistehen wird.

„Die Zeit und der Markt sind reif für einen grundlegend neuen Ansatz beim Thema Chirurgierobotik. Bei Dexters neuen Ansatz geht es darum den „Roboter des Chirurgen» zu etablieren, anstatt weiterhin den „Chirurgen des Roboters» zu formen», sagte Rick Anderson, Vorstandsvorsitzender von Revival und neuer Vorstandsvorsitzender von Distalmotion. «Dexter ist so konzipiert, dass er arbeitet, wie Chirurgen und OP-Teams gewohnt sind zu arbeiten: Patientenorientiert und nutzerzentriert, stets mit dem notwendigen, direkten Zugang zum Patienten und zu den optimalen Werkzeugen, für jeden Schritt während einer Operation. Wir freuen uns gemeinsam darauf zuzuarbeiten, dass Chirurgen, OP-Teams und Patienten auf der ganzen Welt diesen Mehrwert nutzen können.»

Frederik Groenewegen, General Partner bei 415 CAPITAL, teilt diese Ansicht: «Wir sind begeistert, an Bord zu sein und einen Beitrag zu Dexters kommerzieller Skalierung leisten zu dürfen. Die internationale Markteinführung von Dexter wird einen neuen Standard in der klinischen Versorgung setzen, zunächst in unseren europäischen Heimatmärkten und bald auch in Übersee.» (Distalmotion/mc/hfu)