Dividat gewinnt neue Kundschaft in den USA

Schindellegi – Der Dividat Senso ist in den USA in drei weiteren Reha- und Pflegeeinrichtungen installiert worden. Das Trainingsgerät des Schwyzer Medtech-Unternehmens fördert gezielt das Zusammen­spiel von Körper und Geist, etwa bei Personen mit neurologischen Indikationen, nach Operationen oder bei Demenz.

Wie Dividat bekanntgibt, haben drei weitere nordamerikanische Einrichtungen das kognitiv-motorische Trainingsgerät der Firma, den Dividat Senso, in ihr Angebot aufgenommen. „Wir fühlen uns geehrt, mit diesen visionären Organisationen bei ihrer Mission zusammenzuarbeiten, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität zu fördern“, heisst es in einer Meldung der Ausgründung aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.

So lädt etwa Atlantis Physical and Occupational Therapy mit einem Foto des Senso auf den 22. Oktober zur Eröffnung seines neuen Standorts im kalifornischen Torrance ein. Wie es auch in den sozialen Medien heisst, erhalten Besucherinnen und Besucher dort die Möglichkeit, sich neue, hochmoderne Geräte für die Gehirngesundheit vorführen zu lassen. Atlantis bietet in der South Bay von Los Angeles individuelle Rehabilitationsprogramme an, die das Training von Körper und Gehirn kombinieren.

Auch Fieldstone of Olympia im US-Bundesstaat Washington setzt neu auf dieses Trainingsgerät. Mit dessen Hilfe schaffe diese luxuriöse Seniorenresidenz eine „lebendige, unterstützende Gemeinschaft für die Bewohnerinnen und Bewohner und verbessert mit der Installation des Dividat Senso die Lebensqualität aller, die dort versorgt werden“, heisst es in der Meldung. Dieser Standort gehört zu Cascadia Senior Living and Development, das auf die Schaffung und den Betrieb innovativer Gemeinschaften für unabhängiges Wohnen, betreutes Wohnen und Demenzpflege im gesamten Nordwesten der Vereinigten Staaten spezialisiert ist.

Und schliesslich zählt auch Humanaut Health mit Sitz im texanischen Austin neu zu Dividats Kundschaft. Humanaut unterstützt Erkrankte mit einem ganzheitlichen Gesundheitsmodell, das auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. (Schwyz Next/CE/mc/ps)