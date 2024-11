DKSH bestätigt Ausblick 2024

London / Zürich – Der auf Asien spezialisierte Marktexpansionsdienstleister DKSH hat seine bisherigen Ziele bestätigt. Am heutigen Kapitalmarkttag in London will das Unternehmen nun seine strategischen Prioritäten für die kommenden Jahre vorstellen.

Konkret wird laut dem bestätigten Ausblick für 2024 ein Umsatzwachstum angestrebt, das über dem gewichteten Bruttoinlandprodukt der Zielmärkte zu konstanten Wechselkursen liegt. Zudem erwartet DKSH, dass der Kern-EBIT, ebenfalls zu konstanten Wechselkursen, höher ausfallen wird als 2023.

Auch mittelfristig strebt DKSH laut Mitteilung ein Umsatzwachstum über dem jeweiligen BIP an. Und die Margen will das Unternehmen um durchschnittlich mindestens 10 Basispunkte pro Jahr steigern. Die Cash Conversion soll mindestens 90 Prozent erreichen und die Dividendenpolitik «progressiv» bleiben.

Fortschritte seit letztem Kapitalmarkttag

Wie aus der Präsentation hervorgeht, die bereits vor Beginn des Kapitalmarkttages auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht wurde, wird CEO Stefan Butz auf der Veranstaltung auf die Fortschritte seit dem letzten Kapitalmarkttag 2020 eingehen. So konnte das Kernergebnis EBIT zu konstanten Wechselkursen um rund 50 Prozent gesteigert und seit 2019 28 Akquisitionen getätigt werden.

Im Digitalbereich konnte der Konzern seine Online-Verkäufe mehr als verdreifachen und verschiedene KI-Pilotprojekte starten. Die Kernmarge wurde um 60 Basispunkte verbessert, während die Lieferkette durch modernisierte Verteilzentren und verstärkte Digitalisierung effizienter gestaltet wurde.

Regional hat DKSH seine Präsenz deutlich ausgebaut, insbesondere durch den Aufbau einer Distributionsplattform für Spezialchemikalien in Nordamerika und die Expansion in Australien und Neuseeland. Thailand ist mit einem Umsatzanteil von 30,1 Prozent der wichtigste Markt, gefolgt von Malaysia (13,6%) und Taiwan (10,3%). Ein besonderer Fokus liegt auf den schnell wachsenden «VIP-Märkten» Vietnam, Indonesien und den Philippinen.

Nachhaltigkeitsziele verstärken

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, will DKSH zudem seine Nachhaltigkeitsziele verstärken und in Kürze kurz- und langfristige Emissionsreduktionsziele bei der Science-Based-Targets-Initiative zur Validierung einreichen. (awp/mc/ps)