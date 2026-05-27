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DKSH eröffnet Forschungszentrum in Barcelona
Unternehmen Schweiz

DKSH eröffnet Forschungszentrum in Barcelona

DKSH eröffnet Forschungszentrum in Barcelona
DKSH-Niederlassung in Hongkong. (Foto: DKSH)
Von moneycab

Zürich – DKSH baut seine Aktivitäten im Bereich Lebensmittel- und Getränkezutaten in Spanien aus. In Barcelona hat der Zürcher Vertriebsdienstleister ein neues Innovationszentrum eröffnet.

Die Anlage gehört zum weltweiten Netzwerk von 55 Innovationszentren, wie DKSH am Mittwoch mitteilte. Im Fokus stehen die Entwicklung von Rezepturen und Produktprototypen sowie Tests zu Geschmack, Funktionalität, Stabilität und Haltbarkeit. Zum Einsatz kommt das Zentrum etwa bei Back- und Milchprodukten, Süsswaren, Getränken sowie Nahrungsergänzungsmitteln.

Kunden und Partner sollen damit zusätzlich bei der Produktentwicklung und Markteinführung unterstützt werden. Angaben zu den Investitionskosten für die neue Anlage oder zu neuen Arbeitsplätzen machte das Unternehmen nicht. (awp/mc/ps)

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