FC Barcelona investiert in Riterz

Küssnacht SZ/Barcelona – Die Innovationsabteilung des FC Barcelona hat in das Startup Riterz investiert. Das Unternehmen aus Küssnacht schafft mithilfe Künstlicher Intelligenz eine digitale Plattform, mit der Sponsoren ihre Unterstützungen optimieren können.

Der Barça Innovation Hub (BIHUB) hat eine strategische Investition in das in Küssnacht ansässige Startup Riterz getätigt. Wie aus einer Mitteilung des FC Barcelona hervorgeht, will der Fussballklub damit das Engagement von Riterz unterstützen, mithilfe von Künstlicher Intelligenz eine digitale Plattform für ein optimiertes Sponsoring zu schaffen.

Mit der Plattform sollen sowohl Ligen, Klubs und Verbände dabei unterstützt werden, ihre Sponsoring-Einnahmen zu optimieren, als auch Rechte- und Markeninhaber dabei, ihr Sponsoring optimal zu platzieren. Dabei können zum Beispiel Rechteinhaber automatisch Profile mit über 70 wichtigen Datenkategorien erstellen, wie Zielgruppendemografie, Aktivität in sozialen Medien und Engagement-Kennzahlen. Mit diesen Daten lassen sich Sponsoring-Massnahmen direkt steuern.

«Riterz bietet eine Lösung für einen bestehenden Bedarf in der Branche und stärkt die Entscheidungsfindung sowohl für Marken als auch für Teams, Wettbewerbe und Verbände», wird Àngel Riudalbas, verantwortlicher Direktor des BIHUB, zitiert. «Die Plattform bietet Sponsoring-Management-Formeln, die die Verbindung mit Marken, die Durchführung intelligenter Kampagnen und die Messung der Auswirkungen in Echtzeit erleichtern. Dies ist die Zukunft des Sponsorings und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein.»

Martin Gruber, der CEO und Gründer von Riterz, zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit und ist überzeugt, dass «das digitale Sponsoring in den nächsten Jahren um das Fünffache wachsen wird». (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/pg)