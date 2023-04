DKSH erweitert Partnerschaft mit Stilla Technologies in Thailand

Bangkok – Die Technologiesparte von DKSH hat ihre bestehende Zusammenarbeit mit der französischen Stilla Technologies ausgebaut. DKSH will Stilla bei der Einführung seiner digitalen PCR-Lösung für Genanalysen in Thailand unterstützen.

DKSH werde dazu Vertrieb, Marketing, Anwendungsunterstützung und Kundendienst in ganz Thailand anbieten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die beiden Unternehmen arbeiteten zuvor schon in Australien und Neuseeland zusammen.

Stilla Technologies ist ein Hersteller von digitalen PCR-Geräten. Diese ermöglichen die Quantifizierung mehrerer genetischer Marker aus einer einzigen Probe für eine Vielzahl von Anwendungen. (awp/mc/ps)