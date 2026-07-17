DKSH setzt organisches Wachstum im ersten Halbjahr fort

Zürich – Die DKSH-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2026 etwas weniger umgesetzt, um Währungseffekte und Akquisitionen bereinigt ist die Gruppe allerdings gewachsen. Der stark auf den asiatischen Raum ausgerichtete Marktexpansions-Dienstleister sieht sich nach wie vor auf Kurs, um weiter profitabel zu wachsen.

In den Monaten Januar bis Juni sank der Umsatz von DKSH um 0,9 Prozent auf 5,47 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Der Rückgang war vor allem auf ungünstige Währungseinflüsse zurückzuführen. Zu konstanten Wechselkursen wäre der Umsatz um 4,9 Prozent gestiegen und ohne Zukäufe resultierte ein organisches Wachstum von 4,1 Prozent.

Währungseffekte belasten

Insgesamt hätten die negativen Währungseffekte die Umsatzentwicklung mit knapp 320 Millionen Franken belastet, hiess es weiter. Das beeinflusste auch die Ergebnisentwicklung: Der Kern-Betriebsgewinn (Core-EBIT) sank um 3,5 Prozent auf 163,4 Millionen Franken, legte jedoch in Lokalwährungen gerechnet um 3,6 Prozent zu. Unter dem Strich stieg der Gewinn nach Steuern um 9,2 Prozent (bereinigt +13,3%) auf 105,2 Millionen.

DKSH habe im ersten Halbjahr erneut eine solide operative Leistung erzielt, so die Mitteilung. Dies sei in einem von anhaltenden globalen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld gelungen. Zugleich seien die Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) weiter ausgebaut worden, um das Wachstum weiter zu fördern und die Effizienz zu steigern.

Am deutlichsten wuchs die Einheit Performance Materials. Dort kletterte der Umsatz in Lokalwährungen gerechnet um 8,4 Prozent in die Höhe. Aber auch der grösste Geschäftsteil Health Care (+4,9%) sowie die weiteren Einheiten Consumer Goods (+3,4%) und Technology (-4,7%) legten zumindest auf währungsbereinigter Basis zu.

Mit Roadmap auf Kurs

DKSH sieht sich mit der für die kommenden Jahre aufgestellten Roadmap weiterhin auf Kurs. Darin hat sich der Konzern profitables Wachstum zum Ziel gesetzt. Im 2026 geht DKSH in der zweiten Hälfte von einer verbesserten Wachstumsdynamik und im Gesamtjahr weiterhin von einer Steigerung des Kern-Betriebsgewinns aus.

Dies sei vor allem dank einer robusten Pipeline an Geschäfts- und M&A-Chancen sowie dank der Umsetzung von Initiativen zur Steigerung der Effizienz möglich, hiess es. Seit Jahresbeginn hat DKSH bereits drei weitere Akquisitionen aufgegleist, die im Einklang mit der M&A-Strategie in margenstärkeren Bereichen angesiedelt sind.

CEO Stefan Butz sieht den Konzern weiterhin gut positioniert, um im asiatisch-pazifischen Raum auch in Zukunft Wachstumschancen zu nutzen. «Wir sind daher weiterhin zuversichtlich, künftig ein nachhaltiges Wachstum des Kern-EBIT zu erzielen», wird Butz in der Mitteilung zitiert. (awp/mc/pg)