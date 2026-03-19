DocMorris bleibt 2025 in den tiefroten Zahlen

Steckborn – Die Versandapotheke DocMorris hat 2025 wie erwartet einen hohen Verlust geschrieben. Das Unternehmen bekräftigt jedoch das Ziel, im Laufe des Jahres 2026 die operative Gewinnschwelle zu erreichen. Zudem kündigte es die Schliessung des Logistikstandorts Ludwigshafen aus Effizienzgründen an. Betroffen sind 100 Mitarbeitende.

Der bereinigte Betriebsverlust (EBITDA) wurde leicht auf 48 Millionen von 49 Millionen im Vorjahr reduziert, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig weitete sich der Reinverlust auf 134 Millionen Franken aus, nach einem Fehlbetrag von gut 97 Millionen im Jahr zuvor. Der bereinigte EBITDA lag innerhalb der im Januar vom Unternehmen in Aussicht gestellten Bandbreite. Die liquiden Mittel lagen per Ende 2025 bei 160 Millionen.

Bereits im Januar hatte die Thurgauer Gruppe den Umsatz bekannt gegeben. Dieser stieg um gut 9 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken.

Standort in Ludwigshafen wird geschlossen

Weiter teilte DocMorris mit, dass der Logistikstandort Ludwigshafen per Ende Juni 2026 geschlossen wird. Die Aktivitäten würden in die Anlage im niederländischen Heerlen integriert, heisst es. Die rund 100 betroffenen Mitarbeitenden würden individuelle Abfindungsangebote erhalten.

Ab 2027 werde dank dieser Massnahme eine nachhaltige EBITDA-Verbesserung von über 2 Millionen Euro jährlich erwartet, teilte das Unternehmen weiter mit. Die einmaligen Kosten, die im laufenden Jahr anfallen dürften, beziffert die Gruppe auf 3 bis 4 Millionen Euro.

Mittelfristziele gesenkt

Der Start ins neue Geschäftsjahr sei «plangemäss» verlaufen. Das Management hält an seinen Zielen fest, die EBITDA-Gewinnschwelle im Verlauf von 2026 und einen positiven Free Cashflow im Verlauf des Jahres 2027 zu erreichen. Insgesamt wird für 2026 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich sowie ein bereinigtes EBITDA in der Spanne von -10 bis -25 Millionen Franken in Aussicht gestellt.

Derweil werden die Mittelfristziele leicht nach unten angepasst. Neu erwartet die Gruppe eine jährliche Wachstumsrate von rund 15 Prozent nach zuvor 20 Prozent. Gleichzeitig wird das geplante Investitionsniveau auf rund 30 Millionen von rund 35 Millionen Franken pro Jahr reduziert. Unverändert bleibt das mittelfristige Ziel einer EBITDA-Marge von rund 8 Prozent. (awp/mc/ps)