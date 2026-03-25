DocMorris: Grösster Aktionär fordert umfassenden Umbau des Verwaltungsrats

Amsterdam – Der grösste Aktionär CEPD fordert bei DocMorris einen umfassenden Umbau des Verwaltungsrats und die Abwahl von VR-Präsident Walter Oberhänsli. Dazu hat der Aktionär am Mittwoch einen Antrag zur Aufnahme zusätzlicher Traktanden für die Generalversammlung vom 12. Mai 2026 eingereicht.

CEPD hält rund 14 Prozent an DocMorris. Die Gesellschaft betreibt zusammen mit seiner Muttergesellschaft Pelion eine der grössten Omnichannel-Apothekenketten in Europa mit mehr als 1800 Standorten. Die polnische Pelion-Gruppe ist seit Mai 2025 bei DocMorris engagiert. Der Grossaktionär sieht nun eine weitgehende Neubesetzung des sechsköpfigen VR vor. Der frühere CEO des Pharmagrosshändlers Celesio, Fritz Oesterle, soll Oberhänsli als VR-Präsidenten ersetzen. Er verfüge über langjährige Führungserfahrung im europäischen Gesundheitsmarkt.

Als weiteres Mitglied schlägt CEPD Mariola Belina-Prazmowska vor, die im Management der Pelion-Gruppe, einem Pharma- und Gesundheitsdienstleister, für Strategie und Entwicklung verantwortlich ist. Sie ist neben Oesterle als zweite Vertreterin von CEPD vorgesehen. Als unabhängiger Kandidat wird zudem der Bain-&-Company-Berater Jacek Janusz Poswiata vorgeschlagen. Ebenfalls nominiert ist der Wirtschaftsanwalt Thomas U. Reutter, der auch von DocMorris zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen worden ist.

Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Andréa Belliger und Florian Seubert stehen ebenfalls auf der CEPD-Liste. Sie sind auch von DocMorris zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Scharfe Kritik an bisheriger Führung

CEPD begründet den Vorstoss mit wiederholten Verfehlungen bei der Strategieumsetzung und bei Prognosen unter der aktuellen Führung. Der Verwaltungsrat habe es nicht geschafft, das Unternehmen auf einen nachhaltigen Erfolgskurs zu führen. Als Folge sei der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren um rund 98 Prozent eingebrochen.

Zudem kritisiert CEPD, der Verwaltungsrat habe keine ausreichende Bereitschaft gezeigt, grundlegende Probleme anzuerkennen oder Verantwortung zu übernehmen. Auch Gespräche über eine mögliche strategische Zusammenarbeit seien einseitig beendet worden.

Mit der vorgeschlagenen Neuaufstellung soll laut CEPD die Governance gestärkt und die Umsetzung der Unternehmensstrategie verbessert werden. Ziel sei es, das Vertrauen des Kapitalmarkts zurückzugewinnen und das vorhandene Wertschöpfungspotenzial auszuschöpfen.

Die Anträge sollen voraussichtlich in die Einladung zur Generalversammlung aufgenommen werden, die bis Mitte April erwartet wird. (awp/mc/pg)