Dritte Ausgabe der Longevity Investors Conference vom 28. bis 30. September 2022 in Gstaad

Zug – Die führende Investorenkonferenz im Bereich der Langlebigkeit wird die weltweit renommiertesten Langlebigkeitsexperten sowie private und institutionelle Anleger im Herzen der Schweizer Alpen zusammenbringen.

Die Longevity Investors Conference (LIC) begrüsst führende Langlebigkeitsexperten und Wissenschaftler wie George Church (Professor für Genetik, Harvard Medical School), Aubrey de Grey (Chief Science Offices, SENS Research Foundation), Eric Verdin (President & CEO, Buck Institute for Research on Ageing), Nir Barzilai (Direktor, Institut für Altersforschung, Albert Einstein College of Medicine), Michael Greve (Gründer, Forever Healthy Foundation), Evelyne Yehudit Bischof (ausserordentliche Professorin, Fachärztin für Innere Medizin, Ärztin für Langlebigkeit bei Human Longevity Inc.), Alex Zhavoronkov (Gründer und CEO von Insilico Medicine), Phil Newman (Gründer, First Longevity, Chefredakteur Longevity.Technology), Wei-Wu He (Executive Chairman, Human Longevity Inc, Vorsitzender und CEO, CASI Pharmaceuticals Inc., Vorsitzender und Gründer, Genetron Health) und viele mehr.

«Hotel des Jahres» als Veranstaltungsort

Auf der Konferenz 2022 werden Grundsatzreden, Kamingespräche, Podiumsdiskussionen und Breakout-Sessions zu Themen wie Biotech, Agetech, Diagnostik, KI, Gesundheitsprävention, Langlebigkeitstherapien und schliesslich Investitionsstrategien stattfinden. Zu den Partnern gehören PWC, Credit Suisse, Maximon, Korify Capital, Apollo Health Ventures, Clinique La Prairie, Biolytica, Avea und viele mehr.

Das Hotel Bellevue in Gstaad, das kürzlich von den Schweizer Medien zum «Hotel des Jahres» gekürt wurde, wird der Veranstaltungsort für die Konferenz sein. Es wird für die LIC-Gäste privatisiert, um ein exklusives Networking-Erlebnis zu gewährleisten. Das einzigartige Veranstaltungsformat kombiniert eine Fülle von Inhalten und Erkenntnissen, die während des Tages ausgetauscht werden, mit zahlreichen Gelegenheiten zum Energie tanken und Netzwerken bei den Mittagessen, Abendempfängen, Abendessen und Langlebigkeitserlebnissen, die im Laufe der zweitägigen Konferenz stattfinden.

Wissensaustausch und Aufbau einer Gemeinschaft

«Es gibt immer mehr traditionelle Investoren, die in den Bereich der Langlebigkeit einsteigen, was enorme Investitionsmöglichkeiten schafft. Der besondere Aufbau der diesjährigen Konferenz ermöglicht nicht nur einen Wissensaustausch, sondern auch einen effektiven Aufbau einer Gemeinschaft, was in der Branche einzigartig ist und in diesem Ausmass noch nie stattgefunden hat», sagt Marc P. Bernegger, eine der treibenden Kräfte hinter der Konferenz. Sein Partner und LIC-Mitbegründer, Dr. Tobias Reichmuth, ergänzt: «Die Langlebigkeitsindustrie wird im nächsten Jahrzehnt eine der grössten Investitionsmöglichkeiten sein und bis 2025 voraussichtlich mindestens 600 Milliarden Dollar wert sein. Sie erfährt eine grosse Dynamik, und dies ist der ideale Zeitpunkt, um sie für die Aufklärung und Verbreitung von Informationen an Investoren zu nutzen. In einem Meer von wissenschaftlich ausgerichteten Konferenzen bietet eine professionelle und globale, auf Investoren ausgerichtete Langlebigkeitskonferenz wie die LIC den Top-Investoren und Innovatoren der Branche die Möglichkeit, sich mit den neuesten Entwicklungen und Durchbrüchen vertraut zu machen.» (LIC/mc/hfu)