DSM-Firmenich erhöht Jahresziele nach solidem dritten Quartal

Kaiseraugst – DSM-Firmenich ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen und hebt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Neu erwartet der Aroma- und Duftstoffkonzern ein organisches Wachstum von rund 5 Prozent statt der bislang angepeilten 2 bis 4 Prozent.

Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten stieg auf 2,37 Milliarden Euro von 2,24 Milliarden im Vorjahr, wie DSM-Firmenich am Mittwoch mitteilte. Organisch entspricht dies einem Plus von 5 Prozent, vor allem dank höherer Absatzmengen.

Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 482 Millionen Euro von 458 Millionen. Die entsprechende Marge lag mit 20,4 Prozent knapp unter den 20,5 Prozent des Vorjahres. Damit hat der Konzern die Analystenerwartungen insgesamt erfüllt.

Das Segment Perfumery and Beauty verzeichnete im dritten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 8 Prozent, angetrieben von Fine Fragrances und Consumer Fragrances. Taste, Texture and Health wuchs organisch um 3 Prozent, während Health, Nutrition and Care ein organisches Plus von 5 Prozent erzielte.

Dank dieser guten Entwicklung hat der Konzern seine Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr angehoben. Die Zielvorgabe für die bereinigte EBITDA-Marge von rund 20 Prozent sowie die Cashflow-Ziele wurden derweil bestätigt. (awp/mc/ps)

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