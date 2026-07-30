DSM-Firmenich wächst im zweiten Quartal stärker

Kaiseraugst/Maastricht – Der Aroma-, Duftstoff- und Gesundheitskonzern DSM-Firmenich ist im zweiten Quartal organisch weiter gewachsen und hat das Tempo gegenüber dem Jahresauftakt sogar noch erhöht. Das an der Börse in Amsterdam und seit Mai auch an der Schweizer SIX kotierte Unternehmen übertraf damit die Erwartungen. Es konkretisierte sein Sparprogramm, das in den kommenden zwei Jahren den Abbau von rund 1000 Stellen zur Folge haben könnte.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um 6 Prozent zu, nach 4 Prozent im ersten Quartal, wie der niederländisch-schweizerische Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit setzte sich eine seit Anfang Jahr erkennbare Belebung fort.

Im ersten Halbjahr belief sich das organische Wachstum auf 5 Prozent. Der Umsatz stieg auf 4,66 Milliarden Euro von 4,64 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) blieb mit 900 Millionen stabil, während die entsprechende Marge auf 19,3 von 19,5 Prozent zurückging.

Unter dem Strich verdiente DSM-Firmenich im fortgeführten Geschäft 221 Millionen Euro nach 541 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist auf das verkaufte Geschäft Animal Nutrition & Health zurückzuführen, das im Vorjahr einen hohen Gewinnbeitrag aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen enthielt. Ohne dieses wäre der Gewinn von 197 auf 225 Millionen Euro gestiegen.

Wachstum dank Volumen statt Preisen

Das Wachstum war vollständig volumengetrieben. DSM-Firmenich begründete die Entwicklung mit besseren Marktbedingungen, Umsatzsynergien sowie einer höheren Erfolgsquote bei Kundenprojekten. Besonders stark entwickelte sich der Juni, nachdem sich die Sorgen der Kunden wegen des Nahostkonflikts abgeschwächt hatten.

Nach dem Verkauf der Tierernährungs- und Tiergesundheitssparte konzentriert sich DSM-Firmenich auf die Bereiche Gesundheit, Ernährung und Schönheit. Das Geschäft mit Duftstoffen und Beautyprodukten (Perfumery & Beauty) wuchs im zweiten Quartal organisch um 7 Prozent. Vor allem Luxusparfums und Konsumgüterdüfte verzeichneten zweistellige Zuwächse.

Die Sparte Taste, Texture & Health legte um 6 Prozent zu, gestützt von Synergien, Bovaer sowie einer guten Entwicklung bei Getränken, Backwaren und Milchprodukten. Health, Nutrition & Care erzielte ein organisches Wachstum von 4 Prozent, getragen von der Nachfrage nach Inhaltsstoffen für Säuglingsnahrung, biomedizinischen Anwendungen und speziellen Nährstoffen. Schwächer blieb dagegen das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln in Nordamerika.

Optimistisch für das zweite Halbjahr

Für das Gesamtjahr bestätigte DSM-Firmenich seine Ziele. Das Management rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 20 Prozent sowie einer Cash Conversion von 11 bis 12 Prozent. Nach dem starken ersten Halbjahr erwartet das Management nun allerdings ein Wachstum am oberen Ende der Zielspanne.

Für das zweite Halbjahr geht der Konzern trotz des Nahostkonflikts von einer anhaltend guten Geschäftsentwicklung aus und will Kostensteigerungen mit Sparmassnahmen und Preiserhöhungen auffangen.

Gleichzeitig treibt DSM-Firmenich das im März vorgestellte Spar- und Restrukturierungsprogramm voran. Im Zuge dessen könnten in den kommenden 18 bis 24 Monaten rund 1000 Stellen wegfallen. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Einsparungen von rund 100 Millionen Euro, denen einmalige Restrukturierungskosten in ähnlicher Höhe gegenüberstehen. (awp/mc/ps)

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