DSM-Firmenich verkauft Geschäft mit Tierernährung

Kaiseraugst – Der Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich trennt sich von seinem Geschäft mit Tierernährung und -gesundheit. Dieses wurde für 2,2 Milliarden Euro mehrheitlich an den Finanzinvestor CVC verkauft.

DSM-Firmenich behält aber eine Beteiligung von 20 Prozent an seiner Sparte Animal Nutrition & Health (ANH), wie der schweizerisch-niederländische Konzern am Montag mitteilte. Mit diesem Deal konzentriere sich DSM-Firmenich nun vollständig auf das Konsumentengeschäft.

Gleichzeitig kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 0,5 Milliarden Euro an. Das Programm soll im ersten Quartal 2026 starten. Und es wird eine Dividendenpolitik eingeführt, die auf eine stabile bis vorzugsweise steigende Dividende abzielt.

Konkret soll die Dividende zunächst bei 2,50 Euro je Aktie stabil gehalten werden, so das Communiqué weiter. In Folgejahren werde man die Ausschüttung schrittweise erhöhen. (awp/mc/pg)