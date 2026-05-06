DSM-Firmenich wächst im ersten Quartal organisch

Kaiseraugst – Der Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich ist im ersten Quartal organisch um 4 Prozent gewachsen. Der ausgewiesene Umsatz sank jedoch um 3 Prozent auf 2,276 Milliarden Euro, belastet durch negative Währungseffekte und den Verkauf des Agro Ingredients Geschäfts, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Das bereinigte EBITDA lag bei 434 Millionen Euro, was einem Anstieg von 4 Prozent auf vergleichbarer Basis entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 19,1 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt DSM-Firmenich die Prognose eines LFL-Umsatzwachstums von 2 bis 4 Prozent und einer EBITDA-Marge von rund 20 Prozent. Zudem läuft ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro zur Kapitalherabsetzung. (awp/mc/pg)