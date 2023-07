Dufry erhält Konzessionen für Barcelona und Madrid

Zürich – Dufry bleibt an den beiden grössten spanischen Flughäfen in Madrid und Barcelona präsent. Der Reisedetailhändler hat als einziges Unternehmen ein Gebot für die Konzessionen zum Betrieb der an den beiden Standorten Läden abgegeben.

Im ersten Vertragsjahr soll Dufry 185 Millionen Euro als Konzessionsgebühr an die spanische Betreibergesellschaft Aena überweisen, erklärte diese am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Davor hatte die spanische Wirtschaftszeitung «Cinco Días» darüber berichtet. Ein Dufry-Sprecher wollte den Zeitungsartikel indes nicht kommentieren.

Der spanische Flughafenbetreiber Aena hatte im laufenden Jahr verschiedene Verträge für Detailhandelsflächen an anderen Flughäfen in Spanien ausgeschrieben und dabei Konzessionen unter anderem an Dufry und die französische Gesellschaft Lagardere vergeben. Die Konzessionen für die Flughäfen Madrid und Barcelona wurden jedoch neu ausgeschrieben. (awp/mc/pg)