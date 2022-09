Dufry erhält Zuschlag für Chongqing International Airport in China

Basel – Dufry hat den Zuschlag für eine Konzession am Chongqing International Airport in China erhalten. Ein entsprechender Fünfjahresvertrag wird es dem Reisedetailhändler ermöglichen, in dem Flughafen fünf Duty-Free-Boutiquen zu betreiben. Finanzielle Angaben wurden in der Meldung vom Mittwoch nicht gemacht

Den Angaben zufolge handelt es sich beim Chongqing International Airport um den neuntgrössten Flughafen Chinas. Im Jahr 2019 fertigte er knapp 45 Millionen Passagiere ab. Die Metropole Chongqing liegt im Zentrum des Landes.

Dufry wird nun auf dem Flughafen im Bereich der Parfümerie und Kosmetik fünf Marken-Boutiquen für Chanel, Lancôme, Estée Lauder, Guerlain und Shiseido sowie landseitig ein Multimarken-Parfümerie einrichten, wie es heisst. Die Gesamtverkaufsfläche beträgt 505 Quadratmeter. (awp/mc/pg)