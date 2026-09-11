economiesuisse: Neue Vorstandsmitglieder und drei neue Mitglieder

Zürich – Die Mitgliederversammlung von economiesuisse hat 16 Persönlichkeiten neu in den Vorstand gewählt und economiesuisse hat drei neue Mitglieder gewonnen.

Die neuen Vorstandsmitglieder:

Denis Boivin , Präsident und Vertreter EXPERTsuisse

Präsident und Vertreter EXPERTsuisse D aniel Broglie , Präsident und Vertreter Handel Schweiz

Präsident und Vertreter Handel Schweiz Andreas Christen , COO Lantal Textiles AG, Präsident und Vertreter Swiss Textiles

COO Lantal Textiles AG, Präsident und Vertreter Swiss Textiles Jens Fehlinger , CEO Swiss International Air Lines AG, Vertreter Swiss International Air Lines AG

CEO Swiss International Air Lines AG, Vertreter Swiss International Air Lines AG Katharina Göppinger , Country General Manager & Chairwoman IBM Switzerland, Vertreterin IBM Switzerland

Country General Manager & Chairwoman IBM Switzerland, Vertreterin IBM Switzerland Dr. Basil Heeb , Verwaltungsratspräsident Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Vertreter Schweizerische Bankiervereinigung SBVg

Verwaltungsratspräsident Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Vertreter Schweizerische Bankiervereinigung SBVg André Helfenstein , Präsident Verwaltungsrat SIX Group AG, Vertreter SIX Group AG

Präsident Verwaltungsrat SIX Group AG, Vertreter SIX Group AG Pa scal Hoo r n , CFO & VP Innovative Medicine Principal Operations and Finance Transformation Johnson & Johnson, Vertreter Johnson & Johnson

CFO & VP Innovative Medicine Principal Operations and Finance Transformation Johnson & Johnson, Vertreter Johnson & Johnson Jean-Daniel Laffely , CEO Groupe Vaudoise Assurances, Vertreter Schweizerischer Versicherungsverband (SVV)

CEO Groupe Vaudoise Assurances, Vertreter Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Olivier Lambrechts , BU President NCE Arxada AG, Vertreter scienceindustries

BU President NCE Arxada AG, Vertreter scienceindustries Giorgio Pradelli , CEO EFG International, designierter Präsident und Vertreter Schweizerische Bankiervereinigung SBVg

CEO EFG International, designierter Präsident und Vertreter Schweizerische Bankiervereinigung SBVg Peter Ronchetti , Member of the Executive Board / General Manager Amazon Web Services Switzerland, Vertreter Amazon Web Services AWS

Member of the Executive Board / General Manager Amazon Web Services Switzerland, Vertreter Amazon Web Services AWS Markus Ronner , Vizepräsident des Verwaltungsrats UBS Group AG, Vertreter Schweizerische Bankiervereinigung SBVg

Vizepräsident des Verwaltungsrats UBS Group AG, Vertreter Schweizerische Bankiervereinigung SBVg Pascal Sprenger , designierter CEO KPMG Schweiz, Vertreter KPMG AG

designierter CEO KPMG Schweiz, Vertreter KPMG AG Roman Stein, CEO Swiss Life (Schweiz) AG, Vizepräsident und Vertreter Schweizerischer Versicherungsverband (SVV)

CEO Swiss Life (Schweiz) AG, Vizepräsident und Vertreter Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Andreas Tischhauser, Mitglied Geschäftsleitung und Mitinhaber Tisca Tischhauser AG, Vertreter Swiss Textiles

Die neugewählten Vorstandsmitglieder Andreas Christen, Präsident Swiss Textiles, Giorgio Pradelli, designierter Präsident Schweizerische Bankiervereinigung SBVg, Markus Ronner, Vertreter der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg, und Roman Stein, Vizepräsident Schweizerischer Versicherungsverband SVV, nehmen neu auch im Vorstandsausschuss Einsitz und ersetzen die bisherigen Vorstandsausschussmitglieder Carl Illi, Dr. Marcel Rohner, Lukas Gähwiler und Juan Beer. Das neugewählte Vorstandsmitglied Giorgio Pradelli, designierter Präsident Schweizerische Bankiervereinigung SBVg, wurde zudem zum Vizepräsidenten von economiesuisse gewählt.

Es handelte sich um die letzte Mitgliederversammlung unter der Leitung von Christoph Mäder. Er übergibt im Rahmen des Tags der Wirtschaft das Präsidentenamt an Silvan Wildhaber. Der Vorstand von economiesuisse hatte Wildhaber am 16. März 2026 einstimmig zum neuen Präsidenten des Wirtschaftsdachverbands gewählt.

Neue Verbandsmitglieder

Der Vorstand von economiesuisse hat drei neue Mitglieder in den Dachverband der Schweizer Wirtschaft aufgenommen:

Ziegelindustrie Schweiz ist der Verband der Schweizer Ziegeleien. Der Verband vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der führenden Schweizer Hersteller von Tonbaustoffen. Neben der Interessenvertretung übernimmt Ziegelindustrie Schweiz kommunikative Aufgaben. Der Verband ist zudem Trägerverein für die Ausbildung zur Industriekeramikerin EFZ sowie zum Industriekeramiker EFZ und unterstützt die Aus- und Weiterbildung im Maurer- und Dachdeckerhandwerk.

Die Allianz Schweizer Gesundheitsnetzwerke ASGN vertritt die Interessen der überregional tätigen Gesundheitsnetzwerke und Ambulatorien. Die ASGN fordert faire Rahmenbedingungen und gleiche Rechte für gleiche Leistungen durch die Anerkennung von Gesundheitsnetzwerken und Ambulatorien als eigenständige sowie vollwertige Leistungserbringer und Tarifpartner gemäss KVG. Damit verbunden setzt sie sich für die faire und wirtschaftlich sachgerechte Finanzierung ambulanter Leistungen, die verlässliche und dynamische Weiterentwicklung von Tarifen und Pauschalen, einheitliche und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen in der ganzen Schweiz sowie den Abbau von unnötigen regulatorischen Hürden und Bürokratie im ambulanten Bereich ein.

Der Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV ist mit über 2900 Mitgliedern der Branchenverband der unabhängigen Vermögensverwalter. Er wurde 1986 mit dem Ziel gegründet, die wirtschaftliche Bedeutung und die Anerkennung des Berufsstands des unabhängigen Vermögensverwalters zu fördern. Als Interessenvertreter engagiert sich der Verband für das Ansehen der Branche und den Schutz der Anleger. Zudem ist er in der Aus- und Weiterbildung aktiv. (economiesuisse/mc/hfu)