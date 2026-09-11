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Colliers Switzerland: Grundsteinlegung für FRANZ Areal
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Colliers Switzerland: Grundsteinlegung für FRANZ Areal

Colliers Switzerland: Grundsteinlegung für FRANZ Areal
Grundsteinlegung für das urbane Areal FRANZ an der Badenerstrasse 313/329 in Zürich. (Foto: Colliers Switzerland)
Von moneycab

Zürich – Mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Stakeholder ist am Donnerstag an der Badenerstrasse 313/329 in Zürich der Grundstein für ein urbanes Areal gelegt worden. Leben, Wohnen und Arbeiten stehen im Fokus – ganz nach dem Motto des Projekts FRANZ.

Mit der Grundsteinlegung beginnt die wegweisende Transformation eines traditionsreichen Gewerbestandorts zu einem lebendigen Stadtquartier. Die Eigentümerin Karmon AG entwickelt das Areal mit dem Ziel, einen nachhaltigen Mehrwert für das Quartier zu schaffen und Wohnen, Arbeiten, Einkaufen sowie Begegnung an einem Standort zu verbinden. Auf dem Areal entsteht ein ressourcenschonender Holzneubau mit 170 Wohnungen, Büro- und Retailflächen sowie begrüntem Innenhof. Der Neubau orientiert sich am FRANZ-Hochhaus von Architekt Werner Stücheli. Gleichzeitig wird das Hochhaus saniert und zu Büroflächen und Studiowohnungen umgebaut. Besondere Bedeutung kommt den publikumsorientierten Retail- und Dienstleistungsflächen entlang der Badener- und Zypressenstrasse zu, die ein neues Einkaufs- und Dienstleistungsangebot schaffen und zur Belebung des Quartiers beitragen.

Lidl Schweiz als Ankermieter
Für eine zentrale Detailhandelsfläche konnte Lidl als Ankermieter gewonnen werden. «Die Badenerstrasse ist als eine der zentralen Lebens- und Verkehrsachsen Zürichs der ideale Filialstandort für Lidl Schweiz. Wir freuen uns, Teil dieser modernen Überbauung zu werden und unsere Kundschaft künftig noch näher und einfacher im Alltag bedienen zu können. Wir bedanken uns bei der Projektentwicklung für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und freuen uns auf den gemeinsamen Weg bis zur Filialeröffnung im Jahr 2029», sagt Lidl Schweiz. Gabriela Brandenberg, Head Office and Retail von Colliers Switzerland, ist verantwortlich für die Vermarktung der Büro- und Retail-Flächen und ergänzt: «Das FRANZ Areal bietet mit seiner durchmischten Nutzung und der hervorragenden Lage an der Badenerstrasse ein attraktives Umfeld für Unternehmen und Detailhandel. Wir sind überzeugt, dass die flexiblen Büro- und Retailflächen sowohl lokale als auch überregionale Mieter ansprechen werden.» (Colliers Switzerland/mc/ps)

Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Projektwebsite verfügbar: franz-areal.ch

Hier entsteht das künftige FRANZ Areal an der Badenerstrasse 313/329 in Zürich. (Foto: Colliers Switzerland)

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte
Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz, Pfäffikon / SZ und Basel. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne.

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