Egon Zehnder: Globale Einnahmen legten um 12 Prozent auf 883 Millionen CHF zu

Zürich – Egon Zehnder, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für Executive Search und Leadership Advisory, hat heute sein Jahresergebnis für 2022 veröffentlicht. Die Firma meldet im Geschäftsjahr 2022 einen weltweiten Umsatz von 883 Millionen Schweizer Franken. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 12 Prozent bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zur Vorjahrszeit. Asserdem stieg die Zahl der Beraterinnen und Berater weltweit auf 567. Mit Köln und Dublin kamen zwei neue Büros hinzu, wie der Personalberater in Zürich mitteilte.

Ed Camara, CEO von Egon Zehnder: „Unser starkes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 ist ein Beleg für den Bedarf an ganzheitlicher Leadership-Beratung und für unser Engagement für unsere Klienten, die wir bei ihrer persönlichen und unternehmerischen Weiterentwicklung begleiten. Wir investieren weiterhin in unsere Mitarbeiterinnen und neue Technologien.“

„Die starken Zahlen des vergangenen Jahres bestätigen unsere strategische Ausrichtung: Wir helfen Führungspersönlichkeiten, mit vielfältigen Herausforderungen konstruktiv umzugehen. Auch im kommenden Jahr werden wir unsere Präsenz in bestehenden Märkten weiter ausbauen und neue Märkte erschliessen. Damit folgen wir unserem Purpose, Leadership for a better world», so Dominik Schaller, Managing Partner Schweiz.

Im Rahmen der jährlichen Partnerinnenwahl ernannte Egon Zehnder im Januar 2023 eine vielfältige Gruppe neuer Partner:innen. Die Wahl unterstreicht das Engagement von Egon Zehnder für Diversity und Inclusion sowie für die Schaffung einer Unternehmenskultur, in der Unterschiede geschätzt und gelebt werden. Im vergangenen Jahr hat Egon Zehnder ausserdem eine Chief Sustainability Officer ernannt. (Egon Zehnder/mc/hfu)