Emmi stärkt mit Zukauf Dessertgeschäft in England

Luzern – Die Emmi Gruppe übernimmt die britische The English Cheesecake Company, eine Premium-Marke für Cheesecakes. Mit dem Zukauf will die Milchverarbeiterin ihr Dessertgeschäft in Grossbritannien ausbauen und Synergien schaffen.

Die Übernahme der Marke ergänze das bestehende Geschäft der Mademoiselle Desserts Gruppe und erweitere damit die Vertriebsstrategie ideal, teilte Emmi am Dienstag mit. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Die im Jahr 2000 als Familienunternehmen gegründete The English Cheesecake Company erzielte zuletzt rund 23 Millionen britische Pfund Umsatz. Sie stellt klassische Cheesecakes, vegane und gefrorene Geschmacksrichtungen sowie Snackformate her. (awp/mc/pg)