Bäch SZ / Zürich – Die Detailhändlerin Migros lässt einen grossen Teil ihres Sortiments auf die Eignung für die Kreislaufwirtschaft hin überprüfen. Die Migros M-Check-5-Sterne-Bewertung wird von epeaswitzerland durchgeführt, und es wird somit auch deutlich, wie sich die Lieferanten hinsichtlich der Kreislauffähigkeit verbessern können.

Migros baut ihr Engagement für die Kreislaufwirtschaft aus und bezieht ihr Lieferantennetzwerk in ihre Bemühungen mit ein. Daher wird das sogenannte Near Non Food-Sortiment entsprechend untersucht. Dazu gehören zum Beispiel Textilien und auch Haushaltsartikel. Diese Produkte werden von epeaswitzerland einem Screening unterzogen. epeaswitzerland ist ein akkreditierter Gutachter für Cradle to Cradle Certified-Zertifizierungen aus Bäch. Bei Cradle to Cradle handelt es sich um ein Prinzip der Kreislaufwirtschaft.

Darauf basierend realisiert epeaswitzerland den M-Check für die Migros im Hinblick auf zwei verschiedene Dimensionen: rezyklierbare Inhaltsstoffe und umweltverträgliche Inhaltsstoffe. In beiden Dimensionen werden die untersuchten Produkte von epeaswitzerland mit Sternen bewertet. Die Bestwertung von fünf Sternen bedeutet im Hinblick auf die rezyklierbaren Inhaltsstoffe, dass das Produkt vollständig kreislauffähig ist und in Bezug auf die umweltverträglichen Inhaltsstoffe, dass von diesen keinerlei negative Auswirkungen auf die Umwelt verursacht werden. Produkte, die mit einem Stern bewertet werden, entsprechen dennoch nach wie vor den gesetzlichen Vorschriften, wie zum Beispiel Artikel aus PVC. Dieses ist jedoch nicht kreislauffähig. Migros arbeitet daran, diese Artikel in Zukunft aus anderen Materialien anzubieten, was aktuell aber teilweise noch nicht möglich ist.

Der Migros M-Check, durchgeführt von epeaswitzerland, dient als erster Schritt der verstärkten Bemühungen von Migros für die Kreislaufwirtschaft. Die 5-Sterne-Bewertung kann nach der Umsetzung bereits von den Kundinnen und Kunden genutzt werden, um sich über die Eignung der Produkte für die Kreislaufwirtschaft zu informieren. Auf Basis der 5-Sterne-Bewertung wird Migros in einem zweiten Schritt zudem ihr Lieferantennetzwerk mit einbeziehen. Die Migros wird die Lieferanten dabei nicht nur motivieren, eine Cradle to Cradle Certified-Zertifizierung anzustreben und entsprechende Massnahmen in Richtung Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Sie wird sie dabei auch aktiv unterstützen und begleiten. (epeaswitzerland/Schwyz Next/CE/mc/ps)