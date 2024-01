ERNE Gruppe: Giuseppe Santagada hat seine CEO-Tätigkeit aufgenommen

Über die ERNE Gruppe

Die ERNE Gruppe ist eine Schweizer Baugruppe, die 1906 in Laufenburg/AG gegründet wurde. Die Gruppe umfasst 12 Unternehmen und befindet sich in der vierten Generation in Familienbesitz. Das Angebotsspektrum umfasst Hoch- und Tiefbau, Umbau und Sanierungen, Gesamtleistungen, Holzbau, Hybridbau, Modul- und Elementbau sowie Baustoffe und diverse Bauspezialitäten. Die Entwicklung und Realisierung von Immobilien runden das Portfolio der ERNE Gruppe ab. Die ERNE Gruppe mit Hauptsitz in Laufenburg beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende. Weitere Informationen sind auf www.erne-gruppe.ch ersichtlich.