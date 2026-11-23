Volketswil – Beim kriselnden Möbelhändler Micasa kommt es bereits wieder zu einem Wechsel an der Spitze. CEO Manuel Landolt hat sich entschieden, sein Amt niederzulegen und das Unternehmen voraussichtlich per Ende Februar 2027 zu verlassen, wie Micasa am Montag mitteilte.

Bis zu seinem Austritt werde Landolt seine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen und die laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten, hiess es weiter. Der Verwaltungsrat dankte ihm für seinen Beitrag zum Aufbau von Micasa als eigenständiges Unternehmen sowie seinen Einsatz während der Restrukturierung.

Micasa war erst im vergangenen Jahr von der Migros im Rahmen eines Management-Buy-outs an eine Investorengruppe um Landolt und den damaligen CEO Philipp Agustoni verkauft worden. Anfang Oktober 2026 folgte bereits der nächste Besitzerwechsel. Über die Nachfolge Landolt will der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit informieren. (awp/mc/pg)

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