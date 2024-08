pfister eröffnet im November 2024 eine neue Filiale in der Stadt Basel mit Fokus auf Schlafkomfort

Im November 2024 eröffnet der Schweizer Möbelhändler einen neuen Standort in der Stadt Basel im historischen Füglistaller Geschäftshaus an der Freie Strasse 23.

Mit 900 m² führt pfister in Basel ein städtisches Kleinfilialen-Format ein, das sich vollständig auf Schlafkomfort konzentriert.

Kundinnen und Kunden erwartet eine sorgfältig ausgewählte Kollektion von Boxspringbetten, Matratzen, Kissen, Duvets, Bettwäsche sowie Accessoires für Schlaf- und Badezimmer und eine kompetente Beratung durch geschulte Mitarbeitende.

«Wir freuen uns sehr, ab November in Basel seit 2012 erstmals wieder vertreten zu sein. Die Freie Strasse und das bekannte Füglistaller-Gebäude, ein historisches und architektonisches Wahrzeichen, bieten uns einen prominenten Standort mit hohem Besucheraufkommen. Damit erweitern wir unsere schweizweite Präsenz im urbanen Raum ideal. Basel hat für uns zudem eine besondere Bedeutung, da unser Unternehmen hier im Jahr 1882 gegründet wurde. Kundinnen und Kunden aus der Stadt und der Region erwartet ein innovatives Stadt-Kleinfilialen-Konzept, das wir erstmals so im Markt einführen. Wir konzentrieren auf kompakten 900 m² die gesamte pfister-Kompetenz rund um das Thema des Schlafens.», erklärt Paul Holaschke, CEO von pfister.

Die insgesamt dritte Stadtfiliale, neben Zürich City und Bern Schauplatz, wird einen wichtigen Beitrag zu einem Thema leisten, das in den letzten Jahren zunehmend an Relevanz gewonnen hat: gesunder und erholsamer Schlaf ist zentral für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit.

Angeboten wird in Basel ein ausgewähltes und laufend erneuertes Sortiment an Boxspringbetten, Matratzen, Kissen, Duvets, Bettwäsche und Accessoires für Schlaf- und Badezimmer. Eine fachkundige Beratung von spezialisierten Mitarbeitenden sowie ein Liefer- und Montageservice inklusive Altmöbelentsorgung ergänzen das Angebot. (pfister/mc/ps)

Über pfister

pfister ist das führende Schweizer Möbelhaus und bietet eine breite Palette hochwertiger Einrichtungsgegenstände und Wohnaccessoires. Mit 18 Filialen in der Schweiz und einem umfangreichen Online-Angebot gehört pfister zu den Top-Online-Anbietern im Einrichtungsbereich. Seit seiner Gründung im Jahr 1882 entwickelt sich pfister kontinuierlich weiter, um seinen Kundinnen und Kunden ein bestmögliches Einkaufserlebnis zu bieten. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen mehr als 30 Millionen Franken in die Modernisierung seiner Filialen und die Digitalisierung investiert und rund 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Als erster Anbieter in der Branche hat pfister zudem das «pfister AI-Lab» eingeführt und nutzt künstliche Intelligenz, um auf pfister.ch vielfältige Hintergrundbilder zu generieren.