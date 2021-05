Erster Handelstag für Bystronic-Aktien

Zürich – Die Aktien des Blechverarbeiters Bystronic debütieren nach erfolgter Umfirmierung der Conzzeta AG nun an der Schweizer Börse SIX. Die Titel werden am (heutigen) Montag zum ersten Mal unter dem Tickersymbol BYS gehandelt, wie die Gesellschaft mitteilte.

Die Aktionäre hatten der Umfirmierung und der strategischen Neuausrichtung der Conzzeta-Gruppe am 21. April zugestimmt. Letzte Woche vermeldete die Gruppe noch den Verkauf der Outdoor-Sparte Mammut an die britische Telemos Capital, womit die strategische Neuausrichtung und die Fokussierung auf die Sparte Bystronic abgeschlossen wurde. (awp/mc/ps)

Bystronic

