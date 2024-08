Esther Denzler neue Geschäftsleiterin Equans Switzerland Facility Management AG

Zürich – Seit Juli 2024 sind Bouygues Energies & Services und Equans unter der neuen Dachmarke Equans Switzerland vereint. Das Unternehmen mit rund 6’500 Mitarbeitenden und über 100 Standorten in der Schweiz gehört europaweit und speziell in der Schweiz, zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen im Bereich Energie, Verkehr, Telekomunikation, Gebäudetechnik und Facility Management. Um diese Marktposition weiter auszubauen, verstärkt Equans Switzerland die Geschäftsführung mit neuer Kompetenz.

Ab 1. September 2024 wird Esther Denzler neue Geschäftsleiterin von Equans Switzerland Facility Management AG sowie neues Mitglied der Geschäftsleitung von Equans Switzerland. CEO Claudio Picech kommentiert die Verstärkung denn auch mit Freude: «Der Bereich Facility & Property Management ist für Equans Switzerland ein bedeutender strategischer Eckpfeiler. Ich bin stolz darauf, mit Esther Denzler und dem gesamten Team diesen Teil des Unternehmens tatkräftig voranzutreiben.»

Karriere bei Axpo, CKW, Primeo Energie und WWZ

Mit Esther Denzler gewinnt Equans Switzerland eine Persönlichkeit mit grossem unternehmerischem Leistungsausweis. Ihre fundierten Fachkenntnisse in Energiefragen stärken bei Equans Switzerland zudem jenen Bereich, der in der zukünftigen Gebäudeentwicklung eine besonders wichtige Rolle einnimmt. Die diplomierte Ingenieurin ETH war viele Jahre in führenden Positionen bei der Axpo, der CKW, der Primeo Energie und zuletzt als CEO der WWZ Gruppe tätig. In ihrer neuen Position untersteht und rapportiert sie direkt Equans Switzerland CEO Claudio Picech.

Equans Switzerland macht damit einen weiteren wichtigen Schritt, um das Leben der Kundinnen und Kunden komfortabler zu gestalten und einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Energietransition. (Equans/mc/hfu)

Equans