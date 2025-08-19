moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Schwyz Next: «Tag des Gründens Schwyz 2025»
UnternehmerInnen

Einsiedeln (Bild: Helmuth Fuchs)
Von moneycab

Einsiedeln – Am Tag des Gründens in Einsiedeln im Kanton Schwyz lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kompakten Workshops und persönlichen Experten-Gesprächen alles, was es zur Vorbereitung, Gründung und zum erfolgreichen Aufbau in den ersten Jahren eines Unternehmens braucht.

Zum Abschluss des Events warten spannende Erfolgsgeschichten und wertvolle Learnings von Schwyzer Unternehmen und Startups auf Sie. Knüpfen Sie am Tag des Gründens neue Kontakte und legen den Grundstein für Ihre unternehmerischen Erfolge.

Zielpublikum

Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus dem Kanton Schwyz

Inhalt

  • Wichtige Aspekte, die ein Jungunternehmen erfolgreich machen
  • Kompakte Workshops
  • Persönliche Expertinnen-Gespräche
  • Spannende Erfolgsgeschichten und Learnings
  • Netzwerk

Das detaillierte Programm entnehmen Sie bitte dem Flyer.

Referentinnen und Referenten

Gemäss Flyer.

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung …

