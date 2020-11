Europa Forum Luzern: Webcast zur Zukunft der Cyber-Verteidigung mit Nadav Zafrir

Luzern – Das Europa Forum Luzern ist stolz darauf, einen herausragenden Redner und internationalen Top-Experten zu diesem Webcast über Cyber-Verteidigung anzukündigen.

Nadav Zafrir ist der Gründungspartner von Team8, einem führenden Think Tank und Unternehmensgründer, der den Prozess der Wachstumsbeschleunigung von Unternehmen neu überdenkt und in den letzten 6 Jahren 8 Unternehmen gegründet hat. Vor der Gründung von Team8 war Nadav Zafrir Kommandeur des Nachrichtendienstes der IDF (Israelische Verteidigungskräfte). Der Dialog wird von Uwe Kissmann, Managing Director – Cyber Defence Europe & LATAM, Accenture Security, moderiert.

Der Webcast wird am Dienstag, 1.12.2020, ab 17:15 in Englisch durchgeführt.

Do not miss this exclusive Webcast and the discusstion along the following questions:

What do you observe as the “as-is” reality in cyber defence, if you meet organization in Switzerland and in Europe?

What do you think, we lack the most in cyber defence?

What is the “secret sauce” of the Israeli cyber ecosystem? Can you please explain us, how Israel is identifying and developing its cyber talents from their years as a teen?

If you think about C- levels of the western world companies: what do you think, do they lack with regards to actionable knowledge in cyber

Weitere Informationen…