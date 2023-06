Evolva schliesst wegen Finanzierungsproblemen auch Verkauf nicht aus

Reinach – Das Biotechunternehmen Evolva steckt in Schwierigkeiten. Wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht, sind sich der Finanzierungspartner Nice & Green und Evolva uneins über die ausstehenden Finanzierungslinien. Auf der Suche nach strategischen Alternativen schliesst Evolva auch den eigenen Verkauf nicht aus.

Evolva sei nun in Gesprächen mit Nice & Green. Verhandlungen zur Klärung der unterschiedlichen Auffassungen und zur Suche nach einer Lösung, die die Finanzierung von Evolva mindestens bis Ende dieses Jahres sichert, seien im Gange.

Konkret verfügt Evolva den Angaben zufolge auf Basis der bestehenden Finanzierungsvereinbarung über offene Finanzierungslinien bei Nice & Green in Höhe von 12 Millionen Franken. Der Finanzierungspartner habe Evolva kürzlich über eine andere Auslegung der für diese Linien geltenden Bedingungen informiert. Evolva habe von Nice & Green eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) erhalten, um die Situation zu lösen, und die Parteien streben demnach eine Einigung an. Ziel sei es, die Finanzierung von Evolva mindestens bis Ende 2023 zu sichern.

Allerdings sei nicht garantiert, dass die Parteien eine Einigung erzielen werden. Evolva werde zu gegebener Zeit über das Ergebnis der Verhandlungen informieren.

Verkauf nicht ausgeschlossen

Wegen dieser neuen Entwicklung habe sich der Verwaltungsrat entschieden, eine umfassende Prüfung strategischer Alternativen einzuleiten. Dies beinhalte auch, die Gespräche mit strategischen Partnern zu beschleunigen oder andere strategische Transaktionen zu ermöglichen. Auch ein möglicher Verkauf des Unternehmens wird dabei explizit als Option erwähnt. Houlihan Lokey wurde von Evolva als Finanzberater beauftragt, diesen Prozess zu unterstützen.

Gleichzeitig werden in der Mitteilung die bisherigen Errungenschaften des seit gut einem Jahr amtierenden CEOs Christian Wichert untermauert. Nichtsdestotrotz werde die Prognose für das laufende Jahr zurückgenommen, da die aktuelle Finanzierungssituation eine grosse Herausforderung für das Unternehmen darstelle. Mit den Halbjahreszahlen am 24. August 2023 will Evolva ein strategisches Update geben.

Für den ZKB-Analysten Daniel Bürki sind dies schlechte Nachrichten. Die Meinungsverschiedenheit mit Nice & Green sei eine Hiobsbotschaft. Kurzfristig werde es vor allem um die Liquiditätssicherung gehen, zuerst einmal bis Ende Jahr. Alles andere rücke in den Hintergrund. «Wir raten dazu, aktuell keine Investition in diesen Titel zu tätigen, bis mehr Klarheit gegeben wird.»

Dieser Meinung sind auch die Investoren, die sich fluchtartig aus dem Titel verabschieden, wie die Kursverluste von aktuell fast 30 Prozent zeigen. Seit die Aktien gleich zu Jahresbeginn bei 25 Franken ihr Jahreshoch markiert hatten, haben sie bis zum heutigen Tag über 70 Prozent an Wert eingebüsst. (awp/mc/pg)

