Evolva sieht sich nach 9-Monatszahlen auf Kurs zum Jahresziel

Reinach – Das Biotechunternehmen Evolva hält nach Zahlen zum Geschäftsgang in den ersten drei Quartalen 2022 an seiner Jahresprognose fest. Mit den Massnahmen zur Kostenverbesserung und zum Cash-Management liege das Unternehmen über Plan, wie Evolva am Donnerstag mitteilte.

Den Umsatz für die ersten neun Monate beziffert Evolva auf 11,3 Millionen Franken, ein Plus von 56 Prozent gegenüber den ersten 9 Monaten 2021.

Auch der Bruttodeckungsbeitrag habe sich im dritten Quartal 2022 weiter erhöht, so dass Evolva mit Blick nach vorne zuversichtlich ist, den angestrebten Jahresumsatz von 15 Millionen Franken zu erreichen.

Beim Bruttodeckungsbeitrag strebt das Unternehmen laut Mitteilung weiterhin einen zweistelligen Wert an. Zuletzt hatte Evolva bei der Vorlage der Halbjahreszahlen hier einen Wert von «leicht über 10 Prozent» in Aussicht gestellt. (awp/mc/ps)

Evolva

