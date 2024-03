Ex-Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen wird CEO von Aevis Victoria

Freiburg – Neuer Job für Ex-Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen: Per 1. Mai 2024 wird er CEO der Hotel- und Privatklinikgruppe Aevis Victoria.

Der bisherige Chef und Unternehmensgründer Antoine Hubert wird den Übergang begleiten und an der Generalversammlung 2025 zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Christian Wenger werde dann zurücktreten.

Im VR der wichtigsten Aevis-Beteiligungen

Zumbrunnen ist bereits seit Juni 2023 Mitglied des Verwaltungsrats von Swiss Medical Network (SMN) und MRH Switzerland, den beiden wichtigsten Beteiligungen von Aevis. Dabei war er verantwortlich für das «Viva-Réseau de l’Arc», das erste integrierte Versorgungsnetz der Schweiz, das vom Kanton Bern, der Versicherungsgruppe Visana und SMN lanciert wurde.

Auch innerhalb der Migros-Gruppe habe er mit der Entwicklung von Medbase eine ähnliche Vision unterstützt, heisst es. So ging Zumbrunnen im Gesundheitsbereicht bekanntlich auch eine Kooperation mit der Versandapotheke Zur Rose ein. Schliesslich übernahm die Migros das Schweizer Geschäft der Apothekenkette für rund 360 Millionen Franken. Und nicht zuletzt gehört seit 2020 auch die Zahnklinikkette Zahnarztzentrum.ch zum Migros-Genossenschafts-Bund (MGB).

Was seine neue Tätigkeit bei Aevis angeht, so markiere die Ernennung «eine neue Phase in der Entwicklung und der Umwandlung in eine Beteiligungsgesellschaft». Zumbrunnens Managementerfahrung und sein breites Tätigkeitsspektrum innerhalb der Migros-Gruppe würden es der Gesellschaft ermöglichen, das Beteiligungsportfolio im Sinne der von den Gründern entwickelten Strategie weiterzuentwickeln und zu bewirtschaften. (awp/mc/pg)