Farner realisiert die Digital-Marketing-Kampagne für waveup

Zürich – Der Surfverein waveup zählt zu den grössten und aktivsten Plattformen der Schweizer Surfer-Community. Die Agentur Farner Consulting startet im Auftrag von waveup eine Digital-Marketing-Kampagne, um noch mehr Surf-Fans für eine Vereinsmitgliedschaft zu begeistern.

waveup steht für die Schweizer Surf-Revolution. Das Unternehmen plant nicht nur den ersten Schweizer Surfpark in Regensdorf, sondern vernetzt und pflegt auch die Schweizer Surfer-Community in einem der grössten und aktivsten Surfvereine der Schweiz. Surf-Fans werden über den Verein Teil eines landesweiten Netzwerks von Gleichgesinnten, erhalten das «WaveupMag» im Abo, bekommen günstigere Tickets oder Goodies für Musik- und Sportevents und profitieren von Sonderangeboten, z.B. im Surfshop «Visitor Store» und im «Burton Store».

Um noch mehr Surfbegeisterte von einer waveup-Mitgliedschaft zu überzeugen, setzt der Surfverein auf die Performance-Marketing-Kompetenzen der Kommunikationsagentur Farner Consulting. Die Agentur entwickelt und realisiert für waveup die Social-Media-Kampagne und übernimmt auch das Conversion-Tracking sowie die systematische Landingpage- und Conversion-Rate-Optimierung.

«Farner hat uns mit einer Lösung überzeugt, bei der an alles gedacht wurde», so Pascal Brotzer, Gründer und Präsident des waveup Vereins. «Ausserdem freuen wir uns, auf Agenturseite einen begeisterten Surfer als Ansprechpartner zu haben.» (Farner/mc/ps)

