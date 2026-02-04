«Financial Times»: Nestlé-Chef Navratil plant strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum

Vevey – Der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil plant einem Medienbericht zufolge einen strategischen Konzern-Umbau mit dem Fokus auf künftig noch vier Geschäftssäulen. Er will das Wachstum nach turbulenten Jahren wieder ankurbeln.

Wie die «Financial Times» am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtete, soll der Konzern künftig auf die Säulen Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks fokussieren. Dies soll die Zusammenarbeit innerhalb der komplexen Struktur von Nestlé stärken. Teams sollen sich mit neuen Produktinnovationen schneller an sich wandelnde Konsumententrends anpassen.

Bislang ist Nestlé primär nach Regionen organisiert – Amerika, Europa und Asien sowie Ozeanien und Afrika – und zusätzlich in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten gegliedert. Daneben bestehen drei global geführte Sparten, darunter Nespresso, Health Science und das zum Verkauf stehende Wassergeschäft. Trotz der neuen Ausrichtung sollen die regionalen Einheiten weiterhin eine zentrale Rolle spielen, hiess es im Bericht. Nestlé lehnte eine Stellungnahme ab. «Wir wollen diese Geschichte nicht kommentieren», sagte ein Nestlé-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Navratil hatte seit seinem Amtsantritt im September bereits ein Restrukturierungsprogramm mit bis zu 16’000 Stellenstreichungen – knapp 6 Prozent der Belegschaft – innerhalb von zwei Jahren gestartet. Er begründete dies unter anderem damit, die Strukturen des Unternehmens verschlanken zu wollen. (awp/mc/pg)