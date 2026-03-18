Nestlé holt Musik-Superstar Dua Lipa zu Nespresso

Vevey – Nestlé hat den Musiksuperstar Dua Lipa als neue Markenbotschafterin für die Kaffeemarke Nespresso verpflichtet. Die 30-jährige Sängerin soll jüngere Zielgruppen ansprechen und das Image einer von Nestlés wichtigsten Marken modernisieren.

Nestlé spricht in einer Mitteilung vom Mittwoch von einem «neuen Kapitel» in der 40-jährigen Geschichte von Nespresso. Mitte April startet eine neue Werbekampagne unter dem Titel «Vertuo World», die die britisch-albanisch-kosovarische Sängerin ins Zentrum rückt. Der langjährige Nespresso-Werbeträger George Clooney, der mit 64 Jahren mehr als doppelt so alt ist wie Dua Lipa, tritt dabei nur kurz in Erscheinung.

Der Lebensmittelkonzern setzt für mehr Wachstum verstärkt auf seine wichtigsten Marken und Produkte. Dafür will er teilweise auch mehr Werbegelder ausgeben. Die 1986 auf den Markt gebrachten Nespresso-Kapseln sorgten 2025 für einen Umsatz von 6,5 Milliarden Franken und machten gut 7 Prozent des Gesamtumsatzes von Nestlé aus. Der Bereich wuchs organisch um 6,0 Prozent und damit fast doppelt so stark wie im Konzernschnitt. (awp/mc/pg)