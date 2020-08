Flawa kauft Maschinen zur Maskenproduktion von Bund und Kanton Zürich

Flawil – Die Flawa Consumer GmbH kauft die zwei Maschinen zur Produktion von Atemschutzmasken des Bundes und des Kantons Zürich. Die beim Unternehmen aus Flawil installierten Maschinen produzieren seit rund einem Monat zertifizierte Covid Pandemie Atemschutzmasken (CPA). Flawa ergänzt so seine Produktionskompetenzen nachhaltig.

«Mit der Übernahme der beiden Maschinen werden wir neben unseren bisherigen Kernkompetenzen – den Watteprodukten und den Frischesohlen – ein drittes strategisches Standbein in der Produktion von Atemschutzmasken nachhaltig aufbauen. Diese Möglichkeit wollen wir nutzen, um den Produktionsstandort Schweiz zu stärken und um auch weiterhin einen Beitrag an die inländische Versorgungssicherheit zu leisten», so Claude Rieser, CEO der Flawa Consumer GmbH. Der Kaufpreis deckt die Investitionen des Bundes und des Kantons Zürich für die Maschinen.

Bund und Kanton beziehen mindestens 5 Mio Masken

Teil des Abkommens ist, dass der Bund und der Kanton Zürich insgesamt 5 Mio. Masken bei der Flawa Consumer beziehen – 3.5 Mio. für den Bund und 1.5 Mio. für den Kanton Zürich – um die Versorgung bei einem Engpass sicherstellen zu können. Die Abnahmemenge kann bei Bedarf auch kurzfristig erhöht werden. Die Atemschutzmasken werden zudem von Flawa Consumer direkt über den eigenen Onlineshop flawaconsumer-shop.ch verkauft. So erhalten das Gesundheitswesen, Unternehmen aber auch Privatpersonen einen direkten Zugang zu Schweizer Atemschutzmasken. (Flawa/mc)

Flawa Consumer GmbH

