Flexibilisierung der Telearbeit kommt zur richtigen Zeit

Bern – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt eine Flexibilisierung des Arbeitsrechts im Bereich der Telearbeit. Sie kommt sowohl Arbeit­nehmern als auch Arbeitgebern entgegen.

Für die Schweizer Volkswirtschaft ist der flexible Arbeitsmarkt ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Arbeitspartizipation ist hoch, die Arbeitslosigkeit vergleichsweise tief. Dennoch herrscht Fach- und Arbeitskräftemangel. Eine Flexibilisierung der Arbeits- und Ruhezeitregeln bei der Telearbeit kommt deshalb zur richtigen Zeit.

Telearbeit und Homeoffice gehören heute in vielen Branchen zum Arbeitsalltag. Die Vorlage entspricht den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung in der Arbeitswelt, und nimmt den Wunsch vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit familiären Pflichten auf, flexibler arbeiten zu dürfen.

Der Gewerbeverband fordert seit Jahren mehr Flexibilität im Arbeitsrecht und unterstützt die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer in Absprache mit der Arbeitgeberin ihre Arbeitsleistung ausserhalb des Betriebes erbringen können. Neu soll die Tages- und Abendarbeit innerhalb von 17 Stunden geleistet werden können. An sechs Sonntagen pro Jahr soll neu an höchstens fünf Stunden bewilligungsfrei gearbeitet werden können. Dies kommt sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern entgegen. (sgv/mc)

