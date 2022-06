Florian Faber wird neuer CEO der MCH Group

Basel – Die MCH Group hat Florian Faber per 1. Juli 2022 zum neuen Konzernchef ernannt. Faber ist Leiter der Division Live Marketing Solutions (LMS) und seit 2009 im Unternehmen. Er folgt auf Beat Zwahlen, der die Leitung im Januar 2021 interimistisch übernommen hatte.

Zwahlen wird für die Übergabe und dem Unternehmen in allgemeiner beratender Funktion bis zum Ende März 2023 zur Verfügung stehen, teilt die MCH Group mit.

Florian Faber ist in Düsseldorf aufgewachsen und Doppelbürger von Deutschland und der Schweiz. Er studierte Media Management an der Hochschule Mittweida und startete seine berufliche Laufbahn als Media Designer. Nach Stationen in der Automobilindustrie in den Fachbereichen Messen & Events sowie Interactive Marketing trat er 2009 als Business Development Manager in die MCH Tochterfirma Expomobilia ein. 2015 erhielt er den Executive MBA Abschluss von der Universität Zürich. Seit Januar 2019 ist er CEO der Live Marketing Solutions Division und Mitglied des Executive Boards der MCH Group. In dieser Funktion ist er für das nachhaltige globale Wachstum der Division mit ihren Marken MCH Global, MC2 und Expomobilia verantwortlich. (mc/pg)