Flughafen Zürich AG erhält Konzession für Flughafen in Brasilien

Zürich – Die Flughafen Zürich AG hat im Rahmen eines öffentlichen Bieterverfahrens den Zuschlag für den Betrieb des Flughafens von Natal im Nordosten Brasiliens erhalten. Im Jahr 2022 wies der Flughafen ein Verkehrsvolumen von rund 2.3 Millionen Passagieren auf.

Natal ist die Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Norte. Die Region profitiert von einem starken nationalen sowie internationalen Tourismus und zeichnet sich zunehmend durch ein bedeutendes Engagement in Bereichen der erneuerbaren Energien und Agrarprodukte aus.

Synergien in Brasilien nutzen

Der neu erworbene Flughafen Natal ergänzt das bestehende Portfolio der Flughafen Zürich AG in Brasilien – bestehend aus den Mehrheitsbeteiligungen in Florianópolis, Vitória sowie Macaé – optimal und ermöglicht die Nutzung von Synergien.

Nach der Unterzeichnung der Konzessionsvereinbarung, welche gegen Ende 2023 erwartet wird, hält die Flughafen Zürich AG 100% an dem Flughafen, um diesen im Rahmen einer 30-jährigen Konzession zu betreiben. Es werden keine Ausbauinvestitionen während der Konzessionsdauer verlangt und es stehen lediglich kleinere Ersatzinvestitionen an. Der Flughafen verfügt gegenwärtig über eine Kapazität von ungefähr 6,5 Millionen Passagieren pro Jahr. Mit dem Abschluss der Konzessionsvereinbarung wird eine einmalige Konzessionsabgabe von BRL 320 Mio. (rund CHF 58 Mio.) geleistet. Zusätzlich wird ab dem 5. Kalenderjahr nach Vertragsabschluss eine jährliche Umsatzabgabe fällig.

Zusätzlicher EBITDA-Beitrag in hoher einstelliger Millionenhöhe

Nach Übernahme der Betriebsverantwortung, welche für Anfang 2024 erwartet wird, rechnet die Flughafen Zürich AG auf Konzernebene mit einem zusätzlichen EBITDA-Beitrag in hoher einstelliger Millionenhöhe in Schweizer Franken.

Mit den Aktivitäten in Brasilien wird die Flughafen Zürich AG weiter am Wachstum des brasilianischen Luftverkehrsmarkts partizipieren und im Betrieb der Flughäfen die in der Schweiz entwickelten Standards unter Beibehaltung der lokalen Werte anwenden. (mc/pg)