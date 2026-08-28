Flughafen Zürich fliegt mehr Umsatz und Gewinn ein

Kloten – Der Flughafen Zürich hat im ersten Halbjahr 2026 mehr umgesetzt und verdient. Höhere Passagierzahlen in Zürich und das starke Wachstum des internationalen Geschäfts in Brasilien trieben die Ergebnisse an.

In den ersten sechs Monaten kletterte der Umsatz um 5 Prozent auf 673,6 Millionen Franken, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte. Der Flugbetrieb steigerte den Umsatz ebenfalls um 5 Prozent auf 345,2 Millionen Franken. Die Einnahmen aus dem Nichtflug-Bereich, auf den insbesondere die Erträge aus den Immobilien, den Shops und dem internationalen Geschäft entfallen, stiegen um 5 Prozent auf 328,4 Millionen Franken.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte auf 374,2 Millionen Franken zu. Das sind 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das Konzernergebnis bekam allerdings höhere Abschreibungen und Finanzaufwendungen zu spüren. Deshalb legte der Konzerngewinn unter dem Strich lediglich um 1 Prozent auf 163,7 Millionen Franken zu. Dennoch sei damit das beste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte gelungen, teilte der Flughafen weiter mit.

Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Finanzgemeinde im AWP-Konsens hauchdünn verfehlt.

Prognosen bestätigt

An den Zielen für das laufende Jahr hält der Flughafen fest. Im Gesamtjahr 2026 soll die Zahl der Passagiere um rund 3 Prozent auf über 33 Millionen steigen und damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2025 mit 32,6 Millionen Passagieren nochmals übertreffen.

Der Betriebsgewinn EBITDA soll gemäss den Prognosen auf Vorjahreshöhe ausfallen. Allerdings dürfte der Reingewinn sinken, was unter anderem an der Gebührenreduktion in Zürich und an den Abschreibungen und Zinsaufwänden durch die Eröffnung des Flughafens Noida liegt.

Die Investitionen am Standort Zürich werden im Jahr 2026 voraussichtlich rund 400 Millionen Franken betragen. Bei den Tochtergesellschaften im Ausland werden schätzungsweise Investitionen in Höhe von 100 Millionen erwartet, wobei der Abschluss des Baus des neuen Flughafens in Noida den Hauptanteil ausmachen wird, wie es hiess.

3 Milliarden Umsatz bis 2040

Bis 2040 strebt das Unternehmen einen Umsatz von über 3 Milliarden Franken an, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 5 Prozent entspricht. Die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) solle dabei auf über 8 Prozent steigen, von derzeit 7,9 Prozent. Dieses Wachstum solle in erster Linie durch die Weiterentwicklung des internationalen Geschäfts erreicht werden, schrieb der Flughafen. (awp/mc/pg)