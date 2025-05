Flughafen Zürich übernimmt Radisson-Blu-Gebäude

Zürich – Der Flughafen Zürich hat das bisher im Baurecht betriebene Radisson-Blu-Gebäude durch einen vorzeitigen Heimfall übernommen. Der Kaufpreis für das zwölfstöckige Gebäude, das bislang der Immobiliengesellschaft Al Maha Real Estate gehörte, betrug rund 155 Millionen Franken.

Damit befindet sich nun das letzte Gebäude im zentralen Flughafenperimeter im Eigentum der Flughafen Zürich AG, teilte die Flughafenbetreiberin am Montagabend mit. Ursprünglich war das Hotelgebäude bis 2080 im Baurecht vergeben; es wurde 2008 eröffnet.

Das Gebäude bleibt weiterhin Hotel- und Bürostandort. Der Grossteil der Flächen werde von Radisson Blu für den Hotelbetrieb sowie als Konferenzzentrum genutzt. Der bestehende Mietvertrag mit Radisson Blu bleibe durch die Übernahme unberührt.

Mit dem vollständigen Eigentum an dem Gebäude gewinnt die Flughafen Zürich AG an Planungs- und Entwicklungsspielraum im zentralen Flughafenareal, so das Communiqué weiter. Es handle sich also um einen strategisch bedeutenden Schritt für die künftige Arealentwicklung. (awp/mc/pg)