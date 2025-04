Flughafenlogistiker Swissport erzielt 2024 mehr Umsatz

Zürich – Die Swissport International AG hat im Jahr 2024 einen höheren Umsatz erzielt. Zudem fertigte das Unternehmen so viele Passagiere ab wie seit Corona nicht mehr.

Angetrieben wurde das Ergebnis durch das anhaltende Wachstum in der Luftfahrtindustrie, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Es sei eine Rekordzahl an Passagieren, Flugzeugen und Fracht abgefertigt worden.

Konkret erzielte Swissport im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro, ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen betreute 247 Millionen Passagiere und damit die höchste Zahl seit 2019. 2024 waren es gemäss früheren Angaben 232 Millionen.

Über die 117 Luftfrachtzentren weltweit wickelte Swissport zudem eine Rekordtonnage von über fünf Millionen Tonnen ab. 6,4 Prozent mehr als 2023. (awp/mc/pg)