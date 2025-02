Forbo-CEO Jens Fankhänel zieht sich wegen Krankheit vorübergehend zurück

Baar – Beim Industriekonzern Forbo muss sich CEO Jens Fankhänel wegen einer Erkrankung vorübergehend aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Finanzchef Andreas Jaeger übernimmt interimistisch auch die Unternehmensleitung, wie die Baarer Firma am Donnerstag mitteilte.

Fankhänel konzentriere sich auf den Genesungsprozess, hiess es in der Mitteilung. Voraussichtlich Mitte April will das Unternehmen ein Update mit weiteren Informationen liefern. Fankhänel ist seit 1. März 2023 Konzernchef beim Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik.

Bei Forbo kommt es an der nächsten Generalversammlung auch zu einem Wechsel im Präsidium des Verwaltungsrates. This Schneider stellt sich an der Veranstaltung vom 4. April nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung, wie das Unternehmen bereits im November mitgeteilt hatte.

Neuer Präsident soll der selbständige Unternehmer Bernhard Merki werden. Er ist unter anderem Verwaltungsratspräsident der Ems-Chemie Holding sowie der Georg Utz Holding. (awp/mc/pg)