Forbo hält Dividende für 2024 bei rückläufigem Gewinn stabil

Baar – Die Industriegruppe Forbo hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 nicht halten könne. Auch der operative und der Reingewinn nahmen gegenüber dem Vorjahr ab. Die Dividende soll dennoch stabil gehalten werden.

Nebst den Zahlen beschäftigen das Unternehmen derzeit aber auch zwei Wechsel an der Spitze des Managements. Im Präsidium des Verwaltungsrates kommt es zu einer Wachablösung. This Schneider tritt per kommender Generalversammlung aus dem Gremium zurück. Neuer VR-Präsident soll Bernhard Merki werden. Schneider war lange Jahre in einer Doppelfunktion als Präsident des VR sowie als operativer Chef für das Unternehmen verantwortlich, bis im Frühjahr dem ehemaligen Kardex-Chef Jens Fankhänel die Aufgabe des CEO übertragen wurde.

Nun musste aber Fankhänel vor zwei Wochen wegen einer Erkrankung seine Aufgaben niederlegen, dies allerdings nur vorläufig. Interimistisch übernimmt nun Finanzchef Andreas Jaeger auch die Unternehmensleitung.

Was die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres angeht, so reduzierte sich der Umsatz um 4,5 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken, wie Forbo am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen ergab sich ein moderateres Minus von 1,7 Prozent.

Das Geschäftsjahr sei herausfordernd gewesen, heisst es dazu. Die globalen Konflikte, politischen Unsicherheiten und die Inflation hätten die Konsumentenstimmung und damit die Investitionsbereitschaft der Kunden belastet. Das makroökonomische Umfeld in Europa habe sich nicht verbessert und der erwartete Aufschwung in China sei ausgeblieben. Einzig die Märkte in den USA hätten sich stabil gehalten.

Dividende bleibt stabil

Der operative Gewinn (EBIT) ging um gut 7 Prozent auf 120,6 Millionen Franken zurück und die EBIT-Marge um 40 Basispunkte auf 10,7 Prozent. Dass die Marge trotz Umsatzrückgang zweistellig geblieben ist, führt Forbo auf angepasste Betriebsstrukturen und eine erhöhte Effizienz zurück. Geholfen haben auch tiefere Rohmaterialpreise.

Der Konzernergebnis fiel mit 95,1 Millionen ebenfalls 7 Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Die Dividende soll wie im Vorjahr bei 25,00 Franken je Aktie liegen, dies aufgrund des soliden Free Cashflows und der starken Eigenkapitalbasis.

Beide Sparten mit Umsatzrückgang

Die Nachfrage sei in beiden Geschäftsbereichen gedämpft gewesen, so Forbo. Von den beiden Sparten verzeichnete die grössere Division Flooring Systems, also das Geschäft mit Bodenbelägen und Bauklebstoffen, einen Umsatz von 765,6 Millionen Franken, entsprechend einem Minus in Lokalwährungen von 1,3 Prozent.

Die kleinere Sparte Movement Systems mit dem Geschäft mit Förderbändern und Antriebsriemen machte mit 356,4 Millionen 2,7 Prozent weniger Umsatz.

Für das Geschäftsjahr 2025 sieht sich Forbo gut aufgestellt, um dem anspruchsvollen Marktumfeld zu begegnen. Sowohl Umsatz in Lokalwährungen als auch der Gewinn dürften gemäss der Prognose gegenüber dem Vorjahr leicht höher ausfallen. (awp/mc/ps)