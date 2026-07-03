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Franke Holding: Firmenpatron Pieper übernimmt VR-Präsidium interimistisch
Schweiz

Franke Holding: Firmenpatron Pieper übernimmt VR-Präsidium interimistisch

Franke Holding: Firmenpatron Pieper übernimmt VR-Präsidium interimistisch
Michael Pieper. (Foto: Arbonia)
Von moneycab

Zürich – Die Franke Holding stellt nach dem unerwarteten Tod von Verwaltungsratspräsident Alexander Pieper die Führung des Verwaltungsrats neu auf. Dessen Vater, Firmenpatron Michael Pieper, übernimmt das Präsidium vorübergehend.

An einer ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag wurde zudem Jonas Theiler neu in den Verwaltungsrat gewählt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In der anschliessenden konstituierenden Sitzung ernannte das Gremium den 44-Jährigen zum Vizepräsidenten.

Theiler ist seit 2021 für die Artemis Group tätig und gehört seit April 2023 deren Konzernleitung an. Er ist mit Nina Pieper, der Schwester des verstorbenen Alexander Pieper, verheiratet und damit der Schwiegersohn von Michael Pieper. In seiner Funktion bei Artemis Asset Management verantwortet Theiler die Bereiche Financial Investments und Private Participations. (awp/mc/pg)

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