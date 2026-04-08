Nutella ergattert den wertvollsten Werbespot aller Zeiten – und muss dafür nichts zahlen

Mehr Glück kann man als Marke nicht haben: Beim Rekord-Flug der Artemis-2-Mission um den Mond schwebt plötzlich ein Glas Nutella durchs Bild. Experten schätzen den Wert der unfreiwilligen Werbung auf einen dreistelligen Millionenbetrag.

Es sind nur noch drei Minuten und 51 Sekunden bis zu dem Punkt der Artemis-2-Mission, an dem die vier Astronauten so weit entfernt sind von der Erde wie noch nie ein Mensch zuvor. Gebannt starren Weltraum-Fans auf der ganzen Welt auf den Live-Stream der US-Raumfahrtbehörde Nasa, um den historischen Moment zu verfolgen. Und dann passiert es: Plötzlich schwebt – klar zu erkennen – ein Nutella-Glas durchs Bild.

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