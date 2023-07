Franz Carl Weber an die Drogeriekette Müller verkauft

Zürich – Der traditionsreiche Spielwarenhändler Franz Carl Weber wird an die deutsche Drogeriemarktkette Müller verkauft. Entsprechende Medienberichte bestätigt Verwaltungsratspräsident und Mitbesitzer Marcel Dobler auf seinen Social Media-Kanälen. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die Marke Franz Carl Weber bleibe bestehen und auch am Filialnetz sei aktuell keine Änderung geplant, so Dobler. Er war 2018 als Aktionär bei FCW eingestiegen und hält rund die Hälfte der Anteile. «Für den Kunden ändert sich nichts», so der Nationalrat und Digitec-Mitgründer weiter. «Das Unternehmen bleibt eine Herzensangelegenheit für mich.» Auf Twitter schreibt Dobler, er bleibe FCW als Verwaltungsrat erhalten und werde mithelfen, die Firma weiterzuentwickeln.

Dobler und die Simba Dickie Group, die je 50 Prozent des Aktienkapitals hielten, zeigen sich überzeugt, dass durch diese Übernahme «das Traditionshaus deutlich von den neuen Möglichkeiten profitieren wird». In den letzten fünf Jahren sei es gelungen, Franz Carl Weber zu sanieren und die Geschäftsprozesse zu optimieren.

Franz Carl Weber wurde 1881 gegründet, führt aktuell 23 Filialen und beschäftigt knapp 200 Mitarbeitende. (mc//pg)

Franz Carl Weber