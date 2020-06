Führungswechsel bei McDonald’s Schweiz

Crissier – Der gebürtige Kanadier Jacques Mignault, seit mehr als drei Jahren Managing Director von McDonald’s Schweiz, wird zum Präsidenten und CEO von McDonald’s Restaurants of Canada Limited berufen. Aus diesem Grund übergibt er per 1. August die hiesige Geschäftsführung an Aglaë Strachwitz, die als Marketing Director seit langem Hand in Hand mit ihm und dem weiteren Managementteam zusammenarbeitet, wie die Schnellimbisskette am Dienstag mitteilte.

Unter der Führung des 60-jährigen Jacques Mignault haben McDonald’s Schweiz und seine 46 Lizenznehmer das neue Konzept mit Zubereitung auf Bestellung und Service an den Tisch schweizweit umgesetzt. Zudem lancierte er Anfang 2019 den Heimlieferservice McDelivery in der Schweiz, der heute an 88 der 170 Standorten angeboten wird. Durch diesen Fokus auf Gastfreundschaft und den Ausbau der Servicekanäle gelang es ihm mit seinem Team, in den letzten drei Jahren 12 Prozent mehr Gäste für McDonald’s Schweiz zu begeistern.

Jacques Mignault begann vor mehr als 45 Jahren seine Karriere beim weltweit bekanntesten Restaurant-Brand in Kanada und war vor seinem Wechsel in die Schweiz dort als Chief Operating Officer tätig. Auch die 39-jährige Aglaë Strachwitz hat Ketchup im Blut und startete ihre Laufbahn bei McDonald’s vor 14 Jahren in Österreich. Der scheidende Managing Director und die aktuelle Marketing Direktorin haben gemeinsam mit dem eingespielten Managementteam und den Lizenznehmern das Restauranterlebnis und Angebot noch stärker auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet. Im letzten Jahr besuchten deshalb mehr als 300’000 Gäste jeden Tag McDonald’s Schweiz.

Der Gast und seine Bedürfnisse im Zentrum

In seiner Zeit hier in der Schweiz eröffnete Jacques Mignault sechs neue Restaurants. Seine Wachstumsstrategie lag jedoch schwergewichtig auf der Modernisierung der bestehenden Standorte. Heute bieten rund 140 der 170 McDonald’s Service an den Tisch an und die Gäste können in den Restaurants wählen, wie sie bestellen wollen: an der Theke, am Bildschirm der Bestellkioske oder am McDrive. Seit 2019 können die Gäste auch Big Mac & Co. einfach nach Hause bestellen. Unter seiner Verantwortung wurde dieser zusätzliche Servicekanal mit vier Partnern schweizweit aufgebaut: Eat.ch, Smood, Uber Eats und Divoora. Auch im digitalen Bereich hat McDonald’s Schweiz in den letzten drei Jahren den Service erweitert. Mit der App von McDonald’s profitieren 1.8 Millionen Usern von mehr Vorteilen und Unterhaltung.

Zurück in die Heimat

Der gebürtige Kanadier Anfang August kehrt nun zurück in seine Heimat in der neuen Rolle als President und CEO von McDonald’s Restaurants Canada. Aglaë Strachwitz wird nahtlos die Führung übernehmen und die Strategie des Gastronomieunternehmens fortführen, das rund 8’000 Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz bietet und seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner der Schweizer Wirtschaft und Landwirtschaft ist. Für 159 Millionen Franken hat McDonald’s Schweiz im letzten Jahr bei einheimischen Lieferanten Lebensmittel eingekauft. Dies entspricht einem Anteil von mehr 85 Prozent am gesamten Einkaufsvolumen. Die gebürtige Österreicherin lebt seit mehr als 10 Jahren in der Schweiz, spricht fünf Sprachen und hat einen Abschluss in Business Studies der University of St Andrews in Scotland, UK. (McDonald’s/mc/ps)

