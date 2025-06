StarragTornos rechnet mit roten Zahlen im 1. Halbjahr

Rorschacherberg – Die StarragTornos Gruppe wird im ersten Halbjahr in die roten Zahlen rutschen. Der Werkzeugmaschinenhersteller rechnet mit einem negativen EBIT und einem Reinverlust. Dank einem Aufschwung im zweiten Semester soll das Jahresergebnis 2025 allerdings deutlich positiv ausfallen.

Als Grund für den Verlust im ersten Semester nannte StarragTornos in einem Communiqué vom Freitag den Druck der massiven geopolitischen Verwerfungen und die damit verbundene Talfahrt in einzelnen Absatzmärkten. Die Firma begründete dies mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den deutschsprachigen Ländern, die angespannte Marktsituation in den USA und die nachlassende Dynamik in der Uhrenindustrie.

Kurzarbeit an drei Standorten

Darauf habe die Gruppe mit Kostensenkungsmassnahmen und punktuellen Restrukturierungen in einzelnen Unternehmensbereichen reagiert, hiess es. An den Standorten in Vuadens und Moutier in der Westschweiz sowie Chemnitz in Deutschland wurde Kurzarbeit eingeführt.

«Dies wird sich im Lauf des Jahres positiv auf die Ergebnisse auswirken.» Ihre gute Marktposition in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungsindustrie habe StarragTornos im ersten Halbjahr 2025 behauptet. Die Gruppe rechnet mit einer Umsatz- und Margensteigerung im zweiten Semester und einem insgesamt deutlich positiven Jahresergebnis, wie es weiter hiess.

Bereits im vergangenen Jahr, dem ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Zusammenschluss von Starrag und Tornos Ende 2023, hat der Konzern einen Gewinneinbruch erlitten. Der Betriebsgewinn EBIT sackte im Vergleich zu den pro-forma-Zahlen des Vorjahres um zwei Drittel auf 15,4 Millionen Franken ab. Unter dem Strich tauchte der Reingewinn um 64 Prozent auf 11,9 Millionen Franken. (awp/mc/pg)